"كير" السعودية تفوز بعقد حكومي لتقديم خدمات استشارية بقيمة 24 مليون ريال

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أعلنت شركة كير الدولية السعودية اليوم الخميس توقيع اتفاقية إطارية مع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية) الحكومي لتقديم خدمات الاستشارات للتحول الرقمي وتقنية المعلومات وتطوير الأنظمة بقيمة 24 مليون ريال.

وقالت "كير" في بيان نشر على موقع مجموعة "تداول" السعودية" إن العقد، الذي يستمر لمدة 36 شهرا.

وذكرت الشركة أن العقد يخص تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الشاملة والتي تلبي توجهات البرنامج من خلال تسخير الحلول والقدرات التقنية ومن ثم إدارتها.

وتوقعت "كير الدولية" أن يظهر الأثر المالي للعقد على نتائج الشركة في الربع الثالث من العام الجاري وحتى الربع الثالث من عام 2027.