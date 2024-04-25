"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لـ"بوينغ" مع نظرة مستقبلية سلبية

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خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لشركة "بوينغ" من BAA2 إلى BAA3 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة إن القرار يعكس الأداء غير الكافي لقطاع الطائرات التجارية لـ"بوينغ"، ما حال دون توليد التدفق النقدي الحر.

وتتضمن التوقعات السلبية وجهة نظر الوكالة بأن الرياح المعاكسة التي تضرب أعمال "بوينغ" التجارية ستستمر على الأقل حتى عام 2026، في ظل عدد من أوجه القصور الموثقة، التي حالت دون زيادة معدل الإنتاج الشهري، والذي كان من شأنه أن يؤدي إلى توليد تدفق نقدي حر أقوى.

ورجحت الوكالة خفض تصنيف الشركة إذا لم يتحسن الأداء والنتائج المالية لقطاع الطائرات التجارية بشكل جوهري خلال 12 شهرا مقبلة، فضلًا عن الاعتماد المتكرر على أسواق الديون لإعادة تمويل استحقاقات الديون بعد عام 2026، وضعف السيولة.