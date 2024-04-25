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أسمنت الرياض
شركة أسمنت الرياض
سوق السعودية

30 أبريل.. "أسمنت الرياض" توزع 7.5% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023

بواقع 0.75 ريال للسهم وبإجمالي 90 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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قالت شركة أسمنت الرياض إنها ستبدأ بتاريخ الثلاثاء 30 أبريل الجاري توزيع الأرباح النقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2023.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس،أن الأرباح المزمع توزيعها نسبتها 7.5% من القيمة الاسمية للسهم وبواقع 0.75 ريال للسهم وبإجمالي 90 مليون ريال، وسيتم التوزيع عبر التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وأوضحت أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 23 إبريل 2024م (تاريخ الاستحقاق)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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