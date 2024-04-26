تراجع أرباح "إكسون موبيل" في الربع الأول مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي

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تراجعت أرباح شركة إكسون موبيل في الربع الأول من العام مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وتدني هوامش التكرير في الصناعة.

ربحت شركة الطاقة 8.22 مليارات دولار، بواقع 2.06 دولار للسهم الواحد، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار.

قبل عام، حققت الشركة أرباحا قدرها 11.43 مليار دولار، بواقع 2.79 دولار للسهم الواحد، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

لم ترق أرباح الشركة إلى توقعات وول ستريت، لكن إكسون لا تقوم بتعديل نتائجها المعلنة بناء على أحداث لمرة واحدة مثل مبيعات الأصول.

كان محللون استطلعت مؤسسة زاكس للأبحاث الاستثمارية آراءهم توقعوا أرباحا للشركة تصل إلى 2.19 دولارا للسهم الواحد خلال الربع الأول من العام.

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 2.7% قبل بدء التداول يوم الجمعة.

بلغ إجمالي إيرادات الشركة، التي يقع مقرها في سبرينغ بولاية تكساس الأميركية، 83.08 مليار دولار، في انخفاض مقارنة مع 86.56 مليار دولار العام السابق.

وول ستريت كانت توقعت إيرادات بقيمة 86.6 مليار دولار.

وقالت الشركة إن الإنتاج في غويانا وصل إلى أكثر من 600 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، وهو مستوى أعلى من المتوقع.

تتعرض أسواق النفط لضغوط شديدة بسبب خفض إنتاج النفط في السعودية وروسيا، وفيما تتواصل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وسط مخاطر توسع نطاقها في الشرق الأوسط.

في حين لا يعطل هذا الصراع إمدادات النفط العالمية، وفقا لتحليل أجرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإنه "يزيد من احتمالات انقطاع إمدادات النفط وارتفاع أسعاره".