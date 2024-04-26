مساهمو شركتي "بيانات" و"الياه سات" الإماراتيتين يوافقون على الاندماج

دقيقتان للقراءة

أعلنت شركتا بيانات والياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) الإماراتيتان موافقة مساهميهما على الاندماج المقترح بينهما لإنشاء شركة جديدة تحمل اسم (سبيس 42).

وذكرت الشركتان في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية نشرته البورصة، اليوم الجمعة، أن الشركة الجديدة ستعمل في مجال "تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع حضور عالمي كبير".

وأشار الإفصاح إلى أن مجلسي إدارة الشركتين، اللتين تتخذان من أبوظبي مقرا لهما، كانا قد أوصيا بالاندماج في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومن المتوقع أن يدخل الاندماج حيز التنفيذ في منتصف العام الحالي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح أن الكيان الجديد سيعمل على "تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي الجيومكاني المتقدمة لشركة بيانات مع قدرات الاتصالات الفضائية المتقدمة لشركة الياه سات لإنشاء خدمات جديدة قائمة على تقنيات الفضاء".

وقالت بيانات والياه سات إن الشركة الجديدة "تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وهي في طريقها لتصبح إحدى أكثر شركات الفضاء المدرجة في البورصة قيمة في العالم".

وأضافتا "بفضل إيرادات مجمعة تبلغ 2.8 مليار درهم إماراتي (762.3 مليون دولار) وصافي دخل يبلغ 639 مليون درهم إماراتي بناء على النتائج المالية الأخيرة لعام 2023، تتمتع سبيس 42 بوضع جيد لإضفاء قيمة أكبر لجميع أصحاب المصلحة مع إمكانية تحقيق تكامل كبير في الأعمال".

ويخضع الاندماج لمزيد من الموافقات التنظيمية في الإمارات وعلى المستوى الدولي، وستواصل شركتا بيانات والياه سات العمل بشكل مستقل حتى يصبح الاندماج ساري المفعول، بحسب الإفصاح.

كانت الياه سات ذكرت في إفصاح للبورصة أمس الخميس أن جمعيتها العمومية وافقت على حل الشركة وإنهاء شخصيتها الاعتبارية اعتبارا من تاريخ سريان الاندماج "على أن تصبح شركة بيانات الخلف القانوني للشركة في جميع حقوقها وأصولها والتزاماتها.

كما أعلنت شركة بيانات في إفصاح أمس الخميس أيضا موافقة جمعيتها العمومية على زيادة رأسمالها المصدر بحد أقصى يبلغ نحو 219 مليون درهم لإصدار ما يصل إلى 2.19 مليار سهم عادي، بقيمة 0.1 درهم للسهم.