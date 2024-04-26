"أو.سي.بي" المغربية تجمع ملياري دولار من سندات

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قالت مجموعة أو.سي.بي المغربية الحكومية لإنتاج الفوسفات والأسمدة اليوم الجمعة إنها جمعت ملياري دولار من طرح سندات دولية على شريحتين لتمويل خطتها للتحول الأخضر.
وأخبرت الشركة رويترز عبر البريد الإلكتروني أن السندات مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار دولار و750 مليون دولار لأجل عشر سنوات و30 سنة بمعدل فائدة 6.75% و7.5% على الترتيب.
وأشارت الشركة إلى أن طلبات الاكتتاب بلغت 6.2 مليار دولار أي غطت قيمة الطرح 3.1 مرة.
ورتبت بنوك سيتي وجيه.بي مورغان وبي.إن.بي باريبا عملية الطرح التي قالت الشركة المملوكة للدولة إنها ستساعدها على تنفيذ خطتها الاستثمارية البالغ قيمتها 13 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2027.
وتشمل الخطة زيادة إنتاج الأسمدة إلى 20 مليون طن من 15 مليون طن حاليا والتحول بالكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2027.
وتعتزم الشركة أيضا إنتاج مليون طن من الأمونيا في غضون ثلاث سنوات لتقليل الاعتماد على الواردات، كما تستثمر في محطات تحلية المياه.
وتبقي وكالة موديز تصنيفها للشركة عند Baa3 منذ عام 2023، بينما رفعت وكالة ستاندرد اند بورز النظرة المستقبلية للشركة إلى إيجابية من مستقرة.
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