"كامكو": نمو أرباح بنوك الخليج 30.2% إلى 54.7 مليار دولار في 2023

3 دقائق للقراءة

قالت شركة كامكو للاستثمار الكويتية "كامكو إنفست" إن قطاع البنوك الخليجية واصل تحقيق أرباح في 2023 للعام الثالث على التوالي لينمو صافي أرباحه 30.2% إلى 54.7 مليار دولار مع استفادته من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وفي المنطقة.

وأوضحت وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بالشركة في تقرير أن البنوك المدرجة في الإمارات سجلت مجددا أكبر زيادة مطلقة لصافي الربح بنحو 6.6 مليار دولار بنمو 44.1% إلى 21.6 مليار دولار خلال العام، وهي الأعلى بمنطقة الخليج تليها البنوك السعودية بزيادة بلغت ملياري دولار أو 11.9% ليصل صافي الربح إلى 18.7 مليار دولار.

"فيتش": حجم أسواق الدين بالخليج يبلغ 940 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2024

وعزت كامكو في التقرير نمو الأرباح في 2023 إلى زيادة إجمالي إيرادات البنوك، ما قابله جزئيا زيادة مخصصات خسائر القروض، إذ ارتفع إجمالي الإيرادات للعام الثالث على التوالي بواقع 15% إلى 120.8 مليار دولار، وذلك بدعم رئيسي من زيادة صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد، وكالة أنباء العالم العربي.

وجاء في التقرير أنه بعد عامين متتاليين من التراجع، ارتفعت مخصصات خسائر القروض التي استقطعتها البنوك الخليجية العام الماضي لتصل إلى 12.1 مليار دولار مقابل 11.4 مليار في 2022.

استفادة

وتوقعت كامكو أن يكون ارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وفي الدول الخليجية، إلى جانب تقليص عدد التخفيضات المتوقعة بوتيرة حادة هذا العام، من العوامل الإيجابية للبنوك الخليجية إلى حد كبير.

وقالت إن ذلك يأتي في الوقت الذي يستفيد فيه القطاع من مرونة أنشطة الإقراض في كافة الأسواق تقريبا، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، وشح أوضاع السيولة في عدد من الأسواق المحددة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو مثل السعودية.

وأضاف التقرير "أي خفض متوقع لسعر الفائدة هذا العام سينعكس بصورة إيجابية على البنوك على أي حال نظراً لمساهمة ذلك في الحد من الضغوط في جانب تكلفة التمويل ودعم أنشطة الإقراض".

وفيما يتعلق بأنشطة الإقراض في الدول الخليجية، ذكر التقرير أن القطاع شهد نموا جيدا على أساس فصلي بنسبة 2.1% في الربع الأخير من 2023 بوصول القيمة الإجمالية للقروض إلى تريليوني دولار.

ويعكس النمو مرة أخرى، وفقا للتقرير، قوة سوق المشاريع على مستوى المنطقة، إذ كشف عدد من التقارير التي صدرت مؤخرا عن دراسة الحكومات في الوقت الحالي دعم التمويل في شكل إصدارات أدوات دين لتعزيز الأنشطة الجارية.

وعلى صعيد السيولة، أظهر التقرير ارتفاع ودائع العملاء بوتيرة مماثلة بنسبة 2.1% على أساس فصلي إلى 2.39 تريليون دولار بنهاية الربع الأخير، بعد أن ساهم نمو الودائع في كافة الأسواق في الدول الخليجية في تعزيز الأداء.

وفي الربع الأخير من 2023، ارتفعت القيمة الإجمالية لصافي إيرادات البنوك الخليجية للربع الرابع على التوالي لتصل إلى 14.2 مليار دولار بنمو بلغ 2.4% على أساس فصلي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد.

وقالت كامكو إن التقرير يشمل تحليل البيانات المالية المعلنة من قبل 58 بنكا مدرجا في بورصات الدول الخليجية عن فترة الربع الأخير من 2023.