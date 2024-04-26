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"ميتوان" الصينية تطلب وظائف بالسعودية في مؤشر على التوسع في نشاط توصيل الطعام

الشركة المتخصصة في توصيل الطعام ستبدأ النشاط في منطقة الشرق الأوسط وستكون الرياض محطتها الأولى

شنغهاي - رويترز
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تسعى شركة "ميتوان" الصينية المتخصصة في توصيل الطعام إلى تعيين موظفين فيما لا يقل عن ثمانية وظائف بالرياض في مؤشر على أنها ربما تتطلع إلى السعودية في إطار طموحاتها للتوسع العالمي.

وتشير إعلانات الوظائف التي رصدتها رويترز على لينكد إن وبيت دوت كوم أنها مطلوبة لشركة كيتا، وهو الأسم التجاري الذي تستخدمه "ميتوان" لنشاط توصيل الطعام في هونغ كونغ، وتبحث عن مرشحين من أصحاب الخبرة في تطوير الأعمال وزيادة قاعدة المستخدمين والاحتفاظ بالعملاء.

ولم ترد "ميتوان" بعد على طلب للتعليق على خططها للتوسع في السعودية.

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وذكرت بلومبرغ في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أن الشركة التي مقرها بكين ستبدأ النشاط في منطقة الشرق الأوسط وستكون الرياض محطتها الأولى.

منذ توسيع نشاطها ليشمل هونغ كونغ في مايو/أيار 2023، وهي أول الأسواق التي تعمل فيها ميتوان خارج البر الرئيسي الصيني، تتواصل التكهنات بأن توسعها الخارجي سيستمر وسط بحث الشركة عن فرص للنمو. وهناك شائعات من العام الماضي عن أن الشرق الأوسط من المقاصد المحتملة للتوسع.

وكان رئيس ميتوان التنفيذي وانغ شينغ قد قال خلال مكالمة هاتفية مع محللين بعد إعلان نتائج الأعمال الشهر الماضي "ننشط في تقييم الفرص في أسواق أخرى... لدينا المعرفة التقنية والتشغيلية، لذلك نثق تماما في قدرتنا على دخول سوق جديدة وإيجاد النهج الذي يناسب المستهلكين فيها".

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