روسيا تعلن تأميم فرع لمجموعة "أريستون" الإيطالية وتضمه لـ"غازبروم"

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استدعت إيطاليا السفير الروسي السبت بعدما أعلنت موسكو أنها ستضع فرع مجموعة "أريستون تيرمو غروب" تحت سيطرة شركة الطاقة العامة الروسية العملاقة "غازبروم"، كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني.

وكتب تاياني على منصة إكس إن "الحكومة تطالب بتوضيح بشأن تأميم مجموعة أريستون تيرمو غروب" المتخصصة في معدات التدفئة وإنتاج الماء الساخن.

وأضاف "نعمل أيضًا مع بروكسل بالتنسيق مع ألمانيا" بعدما استهدفت مجموعة "بوش" أيضًا، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

في رسالة أخرى، قال تاياني إنه تحدث مع مسؤولي أريستون وأن روما "تقف إلى جانب الشركات، ومستعدة لحمايتها في جميع الأسواق الدولية". وتم إضفاء طابع رسمي على وضع اليد بموجب مرسوم روسي نُشر الجمعة.

ويقضي النص بنقل السيطرة على 100% من أسهم أريستون في الشركات الروسية - "أريستون تيرمو روس" (Ariston Thermo Rus) المملوكة لـ"أريستون هولدينغ إن في" (Ariston Holding NV) و "بي إس إتش" (BSH) للأجهزة المنزلية المملوكة لـ"بي إس إتش هاوسغيراتي" (BSH Hausgerate GmbH) - إلى "غازبروم للأنظمة المنزلية" التابعة لمجموعة غازبروم الحكومية العملاقة.

منذ غزو أوكرانيا، وضعت موسكو اليد على فروع عدد من الشركات الغربية من بينها دانون وشركة صناعة البيرة الدنماركية كارلسبرغ، ووضعتها تحت ما تصفه بـ"السيطرة الموقتة".

وقدمت هذه الإجراءات على أنها رد على العقوبات الغربية المفروضة على الشركات الروسية. ومن جانبهم، دان المسؤولون الغربيون وبعض هذه الشركات "تأميم" موسكو للملكية الخاصة.