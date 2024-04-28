أقساط التأمين المكتتبة في مركز دبي العالمي ترتفع 23% إلى 2.6 مليار دولار في 2023

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قال مركز دبي المالي العالمي، اليوم الأحد، إنه سجل أعلى إجمالي في أقساط التأمين المكتتبة في تاريخه منذ 20 عاما بحوالي 2.6 مليار دولار العام الماضي بزيادة 23% مقابل 2.1 مليار دولار في 2022.

وأعلن المركز في بيان، عن زيادة عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المنضمة إلى قاعدة عملاء مركز دبي المالي العالمي بنسبة 20%.

وأشار المركز إلى أن شركات التأمين العالمية وشركات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين وشركات التأمين الأسير ووكالات التأمين العامة ووكلاء "لويدز" والشركات الاستشارية وشركات الامتثال ومنظمات إدارة المخاطر تفضل ممارسة أعمالها من مركز دبي المالي العالمي، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والتركيز على المشاريع المستدامة وانخفاض انتشار أنشطة التأمين في المنطقة.

ونقل البيان عن عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي قوله: "يحتضن مركز دبي المالي العالمي الآن أكثر من 120 من شركات التأمين، وإعادة التأمين، والتأمين الأسير، ووكالات التأمين العامة، والكيانات الأخرى المرتبطة بقطاع التأمين".