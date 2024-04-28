إدراج "أجيليتي غلوبال" بقيمة 19.6 مليار درهم في سوق أبوظبي

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أعلنت شركة "أجيليتي" للمخازن العمومية الكويتية اليوم الأحد، صدور قرار من سوق أبو ظبي للأوراق المالية بشأن الموافقة على إدراج شركة "أجيليتي غلوبال" التابعة، بقيمة دفترية قدرها 19.6 مليار درهم، في السوق، اعتباراً من الخميس المقبل ضمن قطاع الصناعات.

وقالت "أجيليتي" في إفصاح إلى بورصة الكويت إن الادراج تقني ما يعني عدم وجود سعر محدد، مبني على الطلب والعرض، لبدء التداول في السهم، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وأضافت أنه تم تحديد السعر المرجعي لسهم الشركة عند 0.37 درهم لكل سهم من أسهم اجيليتي غلوبال والبالغ إجماليها 10.4 مليار سهم تقريبا بناء على المادة الثالثة من قرار الرئيس التنفيذي لسوق ابو ظبي للأوراق المالية ولغرض احتساب نسبه تغير سعر التداول عن السعر المرجعي في أول جلسة تداول.

وقالت إن القيمة الدفترية لسهم "أجيليتي غلوبال" هي في حدود 1.88 درهم للسهم، وبالتالي فان القيمة الدفترية الاجمالية للشركة تبلغ حوالي 19.6 مليار درهم.

ووفقا للإفصاح، ستقوم الشركة قبل وبعد تاريخ الادراج بنشر التقارير المعدة من قبل بعض البنوك الاستثمارية المرموقة والمحايدة ونشرة الإدراج الرسمية بهدف توفير دراسات مالية عن القيمة العادلة للسهم لتكون مرجعاً للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الشركة.