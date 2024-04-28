ارتفاع أرباح "أنابيب السعودية" الفصلية 11.6 مرة إلى 76 مليون ريال

دقيقتان للقراءة

قفز صافي ربح الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية" بنحو 11.6 مرة إلى 76 مليون ريال في الربع الأول من 2024 مقابل 6 ملايين في الربع المماثل من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول بنسبة 1166% جاء نتيجة زيادة المبيعات.

وارتفعت مبيعات الشركة في الربع الأول بنسبة 208% إلى 515 مليون ريال مقابل 167 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي، نتيجة زيادة حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى توحيد نتائج الشركة العالمية للأنابيب في الربع الأول 2024م (علما بأن الأنابيب السعودية بدأت توحيد النتائج المالية وقائمة المركز المالي للعالمية للأنابيب اعتبارا من 17 مايو 2023 وهو التاريخ الذي أكملت فيه الاستحواذ على حصة إضافية فيها بنسبة 22.27% لتمتلك على أثرها حصة ملكية إجمالية فيها قدرها 57.27%، بينما كانت الأنابيب السعودية تحاسب عن حصة ملكيتها السابقة في العالمية للأنابيب والبالغة 35% باستخدام طريقة حقوق الملكية).

وقالت الشركة إن من بين أسباب نمو الأرباح، انخفاض مصاريف البيع والتسويق إلى 6 ملايين ريال في الربع الأول من 8 ملايين قبل عام بسبب تسجيل تكاليف لوجيستية غير متكررة في الربع الأول من 2023.

وأشارت إلى انخفاض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى 0.2 مليون ريال في الربع الأول من 2024 من مليوني ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة إنها سجلت ارتفاعا في المصاريف التمويلية إلى 9 ملايين ريال في الربع الأول من 2024 من 3ملايين ريال قبل عام، وفي المصاريف الإدارية إلى 12 مليون ريال من ستة ملايين قبل عام بسبب توحيد نتائج العالمية للأنابيب أيضا.

و تضمن الربع الأول من 2023 حصة في ربح شركة زميلة بلغت 4ملايين ريال متعلقة بحصة الملكية السابقة في العالمية للأنابيب البالغة 35%والتي تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

وأوضحت أنه نظرًا لارتفاع رأس المال العامل، سجلت الأنابيب السعودية تدفقا نقديا حرا سالبا بلغ 33 مليون ريال في الربع الأول 2024م مقارنة بتدفق نقدي حر موجب قدره 38 مليون ريال في الربع الأول 2023م.

وارتفع صافي الدين إلى 350 مليون ريال في نهاية الربع الأول 2024م من 106 ملايين ريال في نهاية الربع الأول 2023م، نتيجة توحيد قائمة المركز المالي للعالمية للأنابيب في الربع الأول 2024م.