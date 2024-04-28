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مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية مناسبة
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "سليمان الحبيب" 12.6% إلى 551 مليون ريال بالربع الأول

نتيجة نمو الإيرادات بنسبة 9.30% وزيادة أعداد المراجعين في المستشفيات

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، ارتفاع صافي الربح بنسبة 12.6% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 550.95 مليون ريال، مقارنة بنحو 489.27 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سليمان الحبيب" بنسبة 4.94% مقارنة بصافي ربح نحو 525.01 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وارتفعت نسبة هامش صافي الدخل إلى 21.85% في الربع الأول من 2024، مقارنة بنسبة 21.21% خلال الربع المماثل من العام السابق.

ارتفاع الأرباح الفصلية لمجموعة "سليمان الحبيب" 18.9% إلى 525 مليون ريال شركات سوق السعودية ارتفاع الأرباح الفصلية لمجموعة "سليمان الحبيب" 18.9% إلى 525 مليون ريال

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، ارتفاع الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، إلى نمو الإيرادات، والزيادة في أعداد المراجعين.

وبلغ معدل نمو الإيرادات نسبة 9.30% للربع الأول من العام 2024م لتصل إلى 2.521 مليار ريال وبزيادة قدرها 214.54 مليون ريال مقارنة بنحو 2.307 مليا ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة لاستمرار النمو في كافة القطاعات التشغيلية للمجموعة.

ويعود النمو في الإيرادات للربع الأول من العام 2024م بشكل رئيسي للنمو في كل من قطاعي المستشفيات والصيدليات، نتيجة الزيادة في أعداد المراجعين في قطاع المستشفيات وتاثيرها الايجابي في زيادة مبيعات قطاع الصيدليات، وذلك مقارنة بنفس الربع المماثل من العام السابق.

وارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء "EBITDA" للربع الأول من العام 2024م حيث بلغ 681.12 مليون ريال وبنسبة نمو قدرها 9.36%، كما حافظت المجموعة على نسبة هامش الربح "EBITDA" التي بلغت 27.01% مقارنة بـ 27.00% الربع المماثل من العام السابق.

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