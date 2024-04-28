تحالف مصرفي يرفع القرض المشترك لشركة "رؤية" المصرية لـ5.6 مليار جنيه

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تمكن البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك الأهلي المصري، بصفتهما المرتبين الرئيسيين والأولين بالتشارك مع مؤسسات مالية بزيادة القرض المشترك الممنوح لشركة "رؤية" القابضة ليصبح 5.6 مليار جنيه وذلك لدعم عملية الإنشاءات بمشروعات المجموعة المختلفة في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر مما يساهم في تعزيز الهيكل التمويلي الخاص بالمجموعة بالإضافة الي دعم خطط نمو الشركة ودفع عجلة التنمية في مشاريعها المختلفة لزيادة وتيرة التسليمات خلال القترة القادمة.

ومن المقرر أن يقوم البنك العربي الإفريقي الدولي بدور المستشار المالي ووكيل التمويل وبنك الحساب، فيما يقوم البنك الأهلي المصري بدور وكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين وقد شارك أيضا في التسهيل بنك إتش إس بي سي مصر، البنك العربي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك المصري الخليجي وبنك الاستثمار العربي وبنك قناة السويس.

ووفق بيان، قال العضو المنتدب للشؤون المالية لمجموعه شركات رؤية القابضة، كريم برقاوي، إن هذه الخطوة تدعم تحقيق رؤية الشركة والتوسع في حجم الأنشطة ودعم عمليات التشغيل لتلبية احتياجات السوق العقارية المصرية.

وأشار برقاوي إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار المالي للشركة عبر الاستفادة من قوة القطاع المصرفي المصري. وسوف يساهم هذا التعاون في تحفيز عجلة الإنتاج بالقطاع العقاري، خاصةً مع النمو الذي يشهده هذا السوق. علاوة على ذلك، يُعدّ موافقة البنوك على منح الشركة هذا التمويل مؤشراً قوياً على العلاقات الوطيدة بين الشركة والقطاع المصرفي، ما يعزز الثقة في السوق العقارية".

وأوضح أن الشركة تسعي وبشكل مستمر إلى تنويع مصادرها التمويلية لدعم عمليات التشغيل والحفاظ على مركز مالي قوي مما يساهم في ترسيخ مكانة الشركة بسوق العقارات وإتاحة فرصة التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية.