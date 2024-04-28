تراجع أرباح "سبكيم" الفصلية 61% إلى 181.5 مليون ريال
ضغط من تراجع أسعار منتجات الشركة وارتفاع أسعار اللقيم
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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" انخفاض صافي الربح بنسبة 61.4% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 181.5 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 470.3 مليون ريال في الربع الأول من 2023.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سبكيم" بنسبة 14.4% مقارنة بصافي ربح نحو 158.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.
وقالت "سبكيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات نتيجة تراجع أسعار منتجات الشركة وكذلك نتيجة لأعمال الصيانة المجدولة لشركة الواحة للبتروكيماويات.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي وغاز الإيثان) الذي تم تعويضه جزيئا من خلال انخفاض أسعار المواد الأولية الأخرى.
ويعود كذلك إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.
تراجع إجمالي مبيعات الشركة بنسبة 7.79% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 1.92 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.09 مليار ريال في الربع المماثل من 2023.
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