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شركة مايكروسوفت
شركة مايكروسوفت
وول ستريت

شركة مايكروسوفت تسجل إيرادات بأكثر من 61 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مايكروسوفت عن النتائج المالية للربع الثالث لها، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 5% في التعاملات الممتدة بعد أن فاقت شركة صناعة البرمجيات توقعات وول ستريت، مدعومة بطلب الشركات على عروض الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة صناعة البرمجيات.

وحققت الشركة ربحية سهم 2.94 دولار، فيما كانت التوقعات نحو 2.82 دولار.

وبلغت ايرادات مايكروسوفت 61.86 مليار ، مقابل توقعات بنحو 60.80 مليار دولار.

ونما إجمالي إيرادات مايكروسوفت بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الذي انتهى في 31 مارس، وفقاً للبيان. وارتفع صافي الدخل، الذي بلغ 21.94 مليار دولار، أو 2.94 دولار للسهم، من 18.30 مليار دولار، أو 2.45 دولار للسهم في الربع نفسه من العام الماضي.

حقق قطاع السحابة الذكية في الشركة، بما في ذلك السحابة العامة Azure وWindows Server وNuance وGitHub، إيرادات بقيمة 26.71 مليار دولار، وهذا يزيد بنسبة 21% تقريباً وأكثر من الإجماع البالغ 26.26 مليار دولار بين المحللين الذين شملهم استطلاع StreetAccount.

ارتفع سهم عملاقة التكنولوجيا بنسبة 12% في الربع المنتهي في مارس، بسبب التفاؤل بأن تقدم الشركة المبكر في إطلاق منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية، من شأنه تعزيز المبيعات.

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