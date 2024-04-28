قفزة لأرباح "أميانتيت" إلى 474 مليون ريال في الربع الأول

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سجلت شركة أميانتيت العربية السعودية صافي ربح بقيمة 474.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.99 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، نتيجة تسجيل أرباح محاسبية بقيمة 639 مليون ريال وانخفاض مصاريف التمويل.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إنها سجلت أرباحا محاسبية بمبلغ 639 مليون ريال في الربع الحالي لعام 2024م.

وقسمت الأرباح المحاسبية بواقع مبلغ 482.5 مليون ريال نتيجة التنازل عن ملكية شركة تابعة، لصندوق استثماري مدار من قبل الشركة المالية التابعة لمصرف الإنماء، وإعفاء الشركة من كامل التزاماتها المترتبة عليها تجاه مصرف الإنماء والبالغة 572.7 مليون ريال.

وتضمنت الأرباح المحاسبية مبلغا بقيمة 156.5مليون ريال نتيجة تسوية كامل الديون المستحقة على الشركة لدى البنك الأهلي السعودي والبالغة 313 مليون ريال بخصم 50%، وذلك بسداد مبلغ 156.5مليون ريال من متحصلات زيادة رأس المال وإعفاء الشركة من جميع التزاماتها المترتبة المتبقية عليها تجاه البنك الأهلي السعودي.

كما انخفضت المصاريف التمويلية في الربع الأول لعام 2024م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق كنتيجة لتخلص الشركة من نسبة 77% من إجمالي التزاماتها البنكية.

وأشارت الشركة إلى أنها أطفأت الخسائر المتراكمة وحققت أرباحا مبقاة بقيمة 244.7 مليون ريال كما في 31 مارس 2024.

وقالت الشركة إنها سجلت نموا في المبيعات بنسبة 1.4% على أساس سنوي لتبلغ 200 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري وذلك بسبب مجهودات الشركة في زيادة حجم الطلبات الجديدة.