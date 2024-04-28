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أسمنت أم القرى
شركة أسمنت أم القرى
سوق السعودية

قفزة لصافي ربح "أسمنت أم القرى"بـ 113.4% إلى 14.47 مليون ريال في الربع الأول

نتيجة زيادة المبيعات وعودة الإنتاج إلى المعدل الطبيعي

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة أسمنت أم القرى بنسبة 113.4% إلى 14.47 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 6.78 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيرادات الربع الأول سجلت نمو بنسبة 37.15% إلى 64.68 مليون ريال مقابل 47.16 مليون ريال تقريبا في الربع المناظر من العام الماضي نتيجة ارتفاع كمية وقيمة المبيعات.

وقالت إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى الارتفاع في كمية وقيمة المبيعات، بالإضافة إلى عودة معدل كمية إنتاج الأسمنت إلى الوضع الطبيعي، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع وتكلفة التمويل، على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع مصروف الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى.

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