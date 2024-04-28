مساهمو "أوراسكوم كونستراكشون" يبحثون توزيع أرباح 0.2 دولار للسهم.. 20 مايو

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قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون إن المساهمين سيبحثون الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 0.2 دولار للسهم الواحد عن العام الماضي خلال اجتماع الجمعية العمومية في 20 مايو/أيار المقبل.

وأوضحت الشركة المدرجة في بورصتي ناسداك بدبي ومصر في بيان، اليوم الأحد، أن من المقرر سداد هذه الأرباح خلال أغسطس/ آب المقبل، مشيرة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة سيحددون مواعيد التسجيل والسداد خلال يوليو/ تموز.

وأضافت أنها ستدفع أرباح الأسهم بالدولار للمساهمين الذين يمتلكون أسهما عادية في ناسداك دبي في تاريخ التسجيل وبالجنيه المصري مع مراعاة سعر الدولار إلى الجنيه المصري، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ قرار مجلس الإدارة في يوليو/ تموز المقبل، للأعضاء الحائزين على أسهم عادية في البورصة المصرية في تاريخ الحق.