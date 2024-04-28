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سوق السعودية

مساهمو" السعودي الأول" يقرون توزيع 9.8% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023

بإجمالي 2.014 مليار ريال و بواقع 0.98 ريال للسهم الواحد

دبي - العربية.نت
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وافق مساهمو البنك السعودي الأول في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 25 أبريل الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2.014 مليار ريال على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، سيتم التوزيع بواقع 0.98ريال للسهم الواحد والتي تمثل 9.8% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها 2.054 مليار سهم.

وستكون أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الاثنين 13 مايو 2024م.

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ووافق المساهمون على شراء البنك لأسهمه بحد أقصى4.7 مليون سهم لغرض تخصيصها لبرنامج حوافز أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة (أو من يفوضه) بإتمام عملية الشراء خلال (12 شهراً) من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه.

ويجوز للبنك الاحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها (10) سنوات من تاريخ الموافقة عليها،وبمجرد انقضاء المدة المذكورة، يقوم البنك باتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة.

ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

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