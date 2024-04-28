نمو أرباح البنك العربي الوطني 15.73% إلى 1.23 مليار ريال في الربع الأول

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ارتفعت الأرباح الفصلية للبنك العربي الوطني بنسبة 15.73% إلى 1.23 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.06 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل نما بنسبة 24.6%إلى 2.86 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.29 مليار في الربع الأول من عام 2023.

وأشار إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 9.5%، إلى 1.5مليار ريال تقريبا في الربع الأول من 2024، مقابل 1.35 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما ارتفع صافي محفظة القروض والسلف بنسبة 9.1% وزاد صافي الاستثمارات بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام الجاري بالإضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة.

وعزا البنك ارتفاع أرباحه الفصلية إلى زيادة صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 14.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة الارتفاع بشكل رئيسي في صافي دخل العمولات الخاصة و صافي دخل أتعاب وعمولات و صافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل و توزيعات أرباح و صافي دخل العمليات الأخرى، وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى.

وذكر أن ارتفاع صافي الدخل قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين و مصاريف عمومية وإدارية أخرى و استهلاك واطفاء ومصاريف متعلقة بالمباني، مع انخفاض في صافي مكاسب من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة و صافي أرباح تحويل عملات أجنبية و صافي دخل المتاجرة.