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سوق السعودية

نمو أرباح بنك الرياض الفصلية 2.3% إلى 2.02 مليار ريال

مع ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مصاريف العمليات

دبي - العربية.نت
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نما صافي ربح بنك الرياض بنسبة 2.63% إلى 2.31 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.02 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل ارتفع 23.55% إلى 5.06 مليار ريال تقريبا مقابل4.1 مليار ريال تقريبا في الربع الأول من عام 2023 نتيجة ارتفاع دخل العمولات الخاصة بنسبة 22.4% وهو ما يرجع بشكل رئيسي لارتفاع العوائد من القروض والسلف والاستثمارات.

ارتفع صافي الدخل بنسبة 2.6%ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات.

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ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات،و صافي أرباح بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، و توزيعات الأرباح،قابله جزئيًا انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة،وصافي دخل المتاجرة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية،ودخل العمليات الأخرى.

وعزى الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لانخفاض صافي مخصص الانخفاض في قيمة خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات ،قابله جزئيًا ارتفاع رواتب الموظفين وما في حكمها، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى،واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات،والإيجارات ومصاريف المباني، ومصاريف العمليات الأخرى.

وارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بنسبة 13.65% إلى 610.22 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 536.89 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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