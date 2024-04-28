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سوق السعودية

"الرياض للتعمير" توقع اتفاقية شراكة لتطوير مجمعات تعليمية بـ275 مليون ريال

بهدف إنشاء شركة ذات غرض خاص

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة الرياض للتعمير بتاريخ 27 أبريل الجاري اتفاقية شراكة بهدف إنشاء شركة ذات غرض خاص مع كل من الشركة العقارية السعودية وشركة الرياض القابضة، بغرض تطوير مجمعات تعليمية على القطع المخصصة الواقعة ضمن مخطط تلال الرياض، والمملوكة مشاعاً من قبل شركة الرياض للتعمير، الشركة العقارية السعودية، وشركة الرياض القابضة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن اتفاقية الشراكة تهدف إلى إنشاء شركة ذات غرض خاص لتطوير مجمعات تعليمية (بنين + بنات) على القطع المخصصة الواقعة ضمن مخطط تلال الرياض، حي الملقا، والمملوكة مشاعاً من قبل شركة الرياض للتعمير (50%)، الشركة العقارية السعودية (25%)، وشركة الرياض القابضة (25%).

وستتولى شركة الرياض للتعمير القيام بدور المطور للمشروع، وتبلغ قيمة العقد 275 مليون ريال (شاملاً قيمة الأرض)، وتصل مدة العقد25 سنة.

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ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي على شركة الرياض في الربع الرابع، من العام 2025م.

وأشارت الشركة إلى أطراف ذات علاقة هم الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير ورئيس مجلس إدارة شركة الرياض القابضة، وفهد بن عبدالله القاسم بصفته عضو مجلس إدارة في شركة الرياض للتعمير وعضو اللجنة التنفيذية في شركة الرياض القابضة، و عبدالله بن محمد الباحوث ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لديها ممثل في مجلس إدارة شركة الرياض القابضة.

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