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سوق السعودية

"المنجم للأغذية" تنشئ مصنعا في جدة بـ157 مليون ريال

على مساحة 56 ألف متر مربع بالمدينة الصناعية الثالثة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المنجم للأغذية عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ اليوم 28 أبريل 2024 على إنشاء مصنع بطاقة إنتاجية تقدر بـ 35 ألف طن سنوياً لإنتاج بعض أصناف الدواجن واللحوم الحمراء والأطعمة البحرية والأجبان وبتلكفة 157مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن المصنع سيقام المصنع على أرض تبلغ مساحتها الاجمالية 56 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة بمدينة جدة.

وذكرت أن تاريخ البدء في إنشاء المشروع الربع الثالث من السنة المالية 2024م، بعد أخذ الموافقات اللازمة، وسيتم تمويله هذا ذاتياً، ومن مصادر تمويل خارجية أخرى، وتوقعت الانتهاء من إنشائه في الربع الأول من السنة المالية 2026م.

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وتوقعت أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد بدء التشغيل بداية من الربع الأول من السنة المالية 2026، بينما التاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع في الربع الأول من السنة المالية 2026.

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