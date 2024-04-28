"بدجت" السعودية توقع اتفاقية امتياز لمدة 10 سنوات مع مجموعة أيفيس بدجت

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أعلنت شركة بدجت السعودية المتخصصة بمجال تأجير السيارات طويل وقصير المدى في المملكة العربية السعودية، عن تجديد اتفاقية امتياز "بدجت" و"بايليس" لمدة 10 سنوات حتى عام 2033، حيث تم توقيع الاتفاقية مع مجموعة أيفيس بدجت، إحدى الشركات العاملة في مجال تأجير السيارات، والتي تمتلك العلامة التجارية على مستوى العالم.

وتمثل مجموعة يونيترانس، من خلال علامتها التجارية "بدجت السعودية"، أكبر مالك امتياز في العالم لمجموعة أيفيس بدجت في هذه الفئة، وهو الأمر الذي يعكس التزام "بدجت السعودية" بتقديم خدمات عالمية المستوى، وتقديم تجارب رحلة لا تنسى، وذلك بجانب إرثها الذي يمتد إلى أكثر من 45 عاماً في المملكة.

وقد أقيم حفل التوقيع خلال مؤتمر الشرق الأوسط لمجموعة أيفيس بدجت، الذي أقيم في مدينة جدة في وقت سابق هذا العام، حيث وقع الاتفاقية كل من هانس مولر، نائب الرئيس العالمي لمجموعة أيفيس بدجت، وفواز عبدالله دانش، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لبدجت السعودية.

ويعد هذا المؤتمر هو الأكبر في تاريخ المؤتمرات الإقليمية لمجموعة أيفيس بدجت في الشرق الأوسط، حيث تم تتويج المؤتمر بحضور العديد من القيادات في مجموعة أيفيس بدجت في كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وسنغافورة، إضافة إلى مسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، ولبنان، وكازاخستان.

وتلا تجديد الاتفاقية الإعلان عن الأداء المالي القوي لشركة بدجت السعودية لعام 2023، حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن تحقيقها أرباح تجاوزت 277.3 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 10% عن العام السابق. علاوة على ذلك، جاء نمو الإيرادات لعام 2023 أعلى بنسبة 34.4% مقارنة بالعام السابق، وهو الأمر الذي يؤكد المتانة المالية القوية لشركة بدجت السعودية.

وبهذه المناسبة، قال فواز عبدالله دانش، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي للشركة "تحمل اتفاقية الامتياز الموقعة منذ 10 سنوات مستقبلاً واعداً للشركة وإستراتيجيتها للنمو، حيث تعكس هذه الخطوة ثقة مجموعة أيفيس بدجت في شركتنا في مواصلة النمو بشكل كبير في السنوات القادمة، وستسهم العلامة التجارية لبدجت وبايلس في تحقيق رؤيتنا بأن نكون المزود الأكثر شمولاً لحلول النقل، ومتجر شامل لجميع أنواع خدمات تأجير طويل وقصير المدى، بجانب إلى خدمات الليموزين الرائدة، حيث نركز الآن على تحقيق خططنا للنمو المتسارع للسنوات الخمسة المقبلة ".

وقد شهدت الشركة نمواً كبيراً في إيراداتها وأسطولها، وذلك كجزء من إستراتيجيتها للنمو، التي تتماشى مع رؤية 2030، حيث أطلقت الشركة مبادرات خضراء مستدامة لتقليل البصمة الكربونية لأسطولها، كما قامت الشركة بإدخال مركبات كهربائية إلى أسطولها لخدمات تأجير طويل وقصير المدى، وتشارك بدجت السعودية بنشاط في تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية في مختلف المشاريع والأعمال المقدمة للشركات كجزء من التزامها بمبادرات الدولة الخضراء.