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نماء للكيماويات مناسبة
نماء للكيماويات
سوق السعودية

"نماء للكيماويات" توقع اتفاقية تمويل بـ45 مليون دولار مع "إيه إي إس" السويسرية

بهدف تمويل رأس المال العامل ولمدة سنتين

دبي - العربية.نت
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تعلن شركة نماء للكيماويات عن توقيع اتفاقية إصدار تمويل بالمرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية بمبلغ يصل حتى 45 مليون دولار أميركي مع شركة "إيه أي إس"والتي تندرج تحت تنظيم هيئة الأوراق المالية السويسرية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إنها حصلت على التمويل بتاريخ 25 أبريل 2024 ومدته سنتين،بهدف تمويل رأس المال العامل، ولا توجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل.

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