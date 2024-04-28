"نيوم" السعودية تحصل على تسهيلات تمويلية جديدة بقيمة 2.7 مليار دولار

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أعلنت "نيوم" السعودية أن "نيوم"، وهي وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حصلت على تسهيل ائتماني متجدد جديد بقيمة 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) من بنوك محلية.

واضطلع كل من البنك الأهلي السعودي وبنك الرياض والبنك السعودي الأول بدور المنظمين الرئيسيين للتسهيلات الجديدة.

وبحسب البيان، شاركت بنوك أخرى في التمويل وهي مصرف الراجحي ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني وبنك البلاد والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة.

وسيجري استخدام التسهيلات الجديدة لدعم متطلبات التمويل قصيرة الأجل لـ"نيوم" مع مضيها قدما في تطوير المشاريع الكبرى.