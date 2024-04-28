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نيوم

"نيوم" السعودية تستضيف مسؤولين من 52 مؤسسة مصرفية إقليمية وعالمية

لمناقشة الفرص الاستثمارية التي يتيحها المشروع

دبي - العربية.نت
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استضافت نيوم السعودية مؤخراً، عدداً من المسؤولين في 52 مؤسسة مصرفية ومالية محلية وإقليمية وعالمية؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية التي يتيحها المشروع، والاطّلاع على مستوى التقدم وآخر التطورات في مشاريعها الرئيسة المتمثلة في "ذا لاين"، و"أوكساغون"، و"تروجينا"، و"سندالة" وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، التي من المقرر افتتاحها في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وشارك وفود المؤسسات المالية في لقاءاتٍ مركزة مع كبار المسؤولين في نيوم، اطّلعوا من خلالها على تفاصيل المشروع، وفرص الاستثمار المتوفرة، والبحث في الشراكات الإستراتيجية، إلى جانب التأكيد على التزام نيوم بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتضمن برنامج المشاركين زيارة ميدانية لمشروع مدينة "ذا لاين"، اطّلعوا خلاله على سرعة تقدم أعمال المرحلة الأولى ضمن المخططات الرئيسة للمدينة، إضافة إلى استعراض تفاصيل تصاميمها الحضرية الرائدة.

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وقال الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر: "منذ انطلاق نيوم كمشروع عالمي فريد في رؤيته وطموحاته، ونحن نعمل على تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة على مستوى العالم، وفي مختلف القطاعات، حيث عقدنا العديد من الشراكات مع كبرى الشركات، ومازالت المشاريع ترحب بالمزيد من الاستثمارات والشراكات مع تطور الأعمال وتقدمها".

واستقطب الحدث ممثلين عن 24 بنكاً ومؤسسة مالية عالمية، من ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإنجلترا، والولايات المتحدة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، إضافةً إلى 13 مصرفاً إقليمياً من قطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، و15 مؤسسة مالية محلية.

وكانت نيوم قد أعلنت في العام الماضي عن أكبر شراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة لتوسعة مجتمعاتها السكنية المخصصة للعمال بقيمةٍ إجمالية تزيد على 21 مليار ريال سعودي، كما أعلنت عن شراكة مع شركة "دي إس في" العالمية لتأسيس مشروع مشترك بقيمة 37.5 مليار ريال سعودي لتقديم خدمات لوجستية في نيوم.

ولاقت هذه التطورات والشراكات الأخرى صدى إيجابياً من قبل الحضور في الحفل الخاص بجولة "اكتشف نيوم" التعريفية في الصين، والتي أُقيمت في وقت سابق من هذا الشهر في بكين وشنغهاي وهونغ كونغ، بحضور أكثر من 500 من كبار قادة الأعمال والصناعة.

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