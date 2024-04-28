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 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"
سوق السعودية

"ينساب" تحقق 99.5 مليون ريال أرباحا في الربع الأول من 2024

نتيجة نمو الإيرادات بدعم من ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة

دبي - العربية.نت
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سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" صافي ربح بقيمة 99.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي خسائر بقيمة 369.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن مبيعاتها الفصلية ارتفعت بنسبة 108.5% إلى 1.39 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 667 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وعزت سبب نمو الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المنتجة والمبيعة، بالرغم من انخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات عن مستواها في الربع المماثل، علماً أنه خلال الربع المماثل من العام الماضي توقفت جميع مصانع الشركة لإجراء أعمال الصيانة الوقائية للفترة من 10 يناير 2023م إلى 2 مارس من العام ذاته.

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