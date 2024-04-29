ارتفاع أرباح "الأهلي السعودي" 0.4% إلى 5.04 مليار ريال بالربع الأول

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أظهرت النتائج المالية الأولية للبنك الأهلي السعودي ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 0.36% في الربع الأول من 2024، عند نحو 5.04 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 5.02 مليار ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 1.55% مقارنة بصافي ربح نحو 4.96 مليار ريال في الربع الرابع من 2023.

وأرجع البنك الأهلي السعودي في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنحو 0.4% نتيجة لارتفاع دخل العمليات بنسبة 2.4% إضافة إلى ارتفاع في دخل مصاريف العمليات غير التشغيلية الأخرى بالصافي.

وأشار إلى أن ذلك قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 32.8% إلى 655 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقارنة بنحو 493 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3.4% خلال الفترة، مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2023 وذلك حصيلة لارتفاع محفظة التمويل بنسبة 3.9% نتيجة لارتفاع محفظة تمويل الأفراد بنسبة 2.5% معتمدة بشكل أساسي على الارتفاع في التمويل العقاري بنسبة 4.4% بالإضافة إلى ارتفاع محفظة تمويل الشركات بنسبة 5.6% كان هذا مقترنًا بارتفاع في محفظة الاستثمارات بنسبة 2.4%.

فيما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 11.2% خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2023.