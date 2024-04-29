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شعار شركة الدواء للخدمات الطبية
شعار شركة الدواء للخدمات الطبية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "الدواء" الفصلية 25% إلى 95.32 مليون ريال

نتيجة الزيادة في المبيعات والتحكم في المصروفات

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة الدواء للخدمات الطبية بنسبة 25% إلى 95.32 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 76.25 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مبيعات الربع الأول من العام الجاري نمت بنسبة 7.7% إلى 1.51 مليار ريال مقابل 1.41 مليار ريال في الربع الأول 2023 نتيجة الزيادة في أنشطة المبيعات من خلال جميع القنوات.

وعزت نمو الأرباح بشكل رئيسي إلى الزيادة في المبيعات والتي أدت إلى الزيادة في مجمل الربح بمقدار 29.4 مليون ريال و بنسبة 5.5% عن الفترة المماثلة من العام السابق 2023م، وأيضا والتحكم في المصروفات والتي أدت إلى زيادة مقدارها 15.7 مليون ريال وبنسبة 13.6% في الأرباح التشغيلية عن الفترة المماثلة من العام السابق 2023م.

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