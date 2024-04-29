ارتفاع صافي ربح بنك البلاد 14.8% إلى 643.1 مليون ريال في الربع الأول

1 دقيقة للقراءة

ارتفع صافي ربح بنك البلاد بنسبة 14.86% إلى نحو 643.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 559.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل ارتفع بنسبة 19.73% إلى 1.69 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.41 مليار ريال في الربع المناظر من عام 2023.

وأشار إلى ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 1% نتيجة لارتفاع الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 21%، قابلها ارتفاع في العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 54%.

وعزا النمو في الأرباح الفصلية إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لنمو إجمالي دخل العمليات، بسبب ارتفاع في توزيعات الأرباح و دخل العمليات الأخرى، و صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وقابلها انخفاض في صافي المكاسب من الاستثمارات ومكاسب تحويل العملات الأجنبية.

ومن الجانب الآخر انخفض إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 2%، وذلك نتيجة لانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى و مصاريف الاستهلاك والإطفاء. ومع ذلك، ارتفعت مصاريف الرواتب وما في حكمها بجانب انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 60%.