اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بنك البلاد مناسبة
بنك البلاد
سوق السعودية

ارتفاع صافي ربح بنك البلاد 14.8% إلى 643.1 مليون ريال في الربع الأول

مع ارتفاع صافي الدخل الناتج عن نمو إجمالي العمليات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ارتفع صافي ربح بنك البلاد بنسبة 14.86% إلى نحو 643.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 559.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل ارتفع بنسبة 19.73% إلى 1.69 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.41 مليار ريال في الربع المناظر من عام 2023.

وأشار إلى ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 1% نتيجة لارتفاع الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بنسبة 21%، قابلها ارتفاع في العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 54%.

ارتفاع أرباح "الأهلي السعودي" 0.4% إلى 5.04 مليار ريال بالربع الأول شركات بنوك السعودية ارتفاع أرباح "الأهلي السعودي" 0.4% إلى 5.04 مليار ريال بالربع الأول

وعزا النمو في الأرباح الفصلية إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لنمو إجمالي دخل العمليات، بسبب ارتفاع في توزيعات الأرباح و دخل العمليات الأخرى، و صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية، وقابلها انخفاض في صافي المكاسب من الاستثمارات ومكاسب تحويل العملات الأجنبية.

ومن الجانب الآخر انخفض إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان بنسبة 2%، وذلك نتيجة لانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى و مصاريف الاستهلاك والإطفاء. ومع ذلك، ارتفعت مصاريف الرواتب وما في حكمها بجانب انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 60%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط