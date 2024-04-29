رئيس "سابك": نستهدف تحويل مليون طن من النفايات إلى لقيم بحلول 2030

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قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية- "سابك"، عبد الرحمن الفقيه، إن "سابك" تستهدف تحويل مليون طن من النفايات إلى لقيم بحلول 2030.

وأضاف الفقيه، خلال كلمته في جلسة "الطلب على الطاقة..تحويل التكاليف إلى مكاسب" ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض اليوم الاثنين، أننا توقعنا مبكراً تفاقم التحديات المحيطة بكفاءة استخدام الطاقة، وعملنا منذ سنوات على زيادة كفاءة طاقة عملياتنا من خلال التقنية.

وفيما يتعلق بالابتكار قال الفقيه "في عام 2023 كان لدينا 200 براءة اختراع 40% منها متعلق بكفاءة الطاقة".

وأكد على التزام شركة سابك بتحقيق الحياد الكربوني في 2050، وقمنا بخفض البصمة الكربونية بنسبة 12.74% العام الماضي، وهدفنا أن نصل إلى كلفة صفرية خلال العام 2050.

وأضاف: "بدأنا برامج الاستدامة في مرحلة مبكرة باستحداث 90 مشروعا، ونستهدف تحويل مليون طن من النفايات إلى لقيم بحلول 2030".

"الاقتصاد الدائري للكربون ساعدنا على توسيع أفق استثماراتنا منذ إطلاقه في 2020".