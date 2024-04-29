تراجع خسائر "كيان السعودية" الفصلية 15% إلى 592 مليون ريال
نتيجة ارتفاع الكميات المباعة رغم انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات
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تقلصت خسائر شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 15% إلى نحو 592 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من العام الجاري مقابل خسائر بقيمة 673.3 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مبيعاتها ارتفعت بنحو 17.4% إلى 1.97مليار ريال في الربع الأول من عام 2024، مقابل مبيعات بقيمة 1.68مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بسبب ارتفاع الكميات المباعة على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.
كما عزت سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الأول من 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الكميات المباعة على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.
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