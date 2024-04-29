تفاقم خسائر "الفخارية" 573% إلى نحو 59 مليون ريال في الربع الأول
بسبب تراجع الإيرادات وأخذ مخصص بـ46.41 مليون ريال لانخفاض قيمة الممتلكات والمعدات
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تفاقمت خسائر الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية " الفخارية" بنسبة 573% إلى نحو 59 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل خسائر بقيمة 8.76 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيراداتها تراجعت بنحو 0.9% إلى 75.67 مليون ريال في الربع الأول من 2024 مقابل 76.35 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، بسبب انخفاض الطلب على منتجات الشركة.
وعزت الارتفاع في صافي الخسائر الفصلية على أساس سنوي مقارنة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى أخذ مخصص انخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات بمبلغ 46.41 مليون ريال.
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