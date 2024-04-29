عمومية "أملاك" تصوت على زيادة رأس المال بنسبة 12.5% بأسهم منحة

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دعا مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل "أملاك"، المساهمين للمشاركة والتصويت في الجمعية العامة غير العادية للشركة التي يتضمن جدول أعمالها التصويت على توصية المجلس بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 12.5%، وذلك عن طريق رسملة الاحتياطي النظامي وجزء من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد عن كل 8 أسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأس المال من 906 ملايين ريال إلى 1.01 مليار ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 90.6 مليون سهم إلى 101.9 مليون سهم.

وأضافت أن الزيادة تهدف لدعم العمليات التوسعية للشركة وتعزيز ملاءتها ونموها، وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة بعد حصولها على ترخيص لمزاولة أنشطة تمويلية جديدة.

وأوضحت أنه سيتم رسملة الاحتياطي النظامي البالغ قدره 101.93 مليون ريال، ورسملة جزء من الأرباح المبقاة بمبلغ قدره 11.32 مليون ريال ليكون مجموع الزيادة مبلغ قدره 113.25 مليون ريال.

وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية سيكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم تحديده لاحقا.

وذكرت أنه في حال وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.