"سابك للمغذيات" تقر تحويل 1.42 مليار ريال الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سابك للمغذيات الزراعية في اجتماعها الأول يوم الأحد 28 أبريل 2024م على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 1.42 مليار ريال كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى حساب الأرباح المبقاة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن المساهمين وافقوا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وكشفت الشركة نهاية الأسبوع الماضي عن تراجع صافي ربحها بنسبة 14.27% إلى 841 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 981 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.