عمومية "طيبة للاستثمار" تصوت على توزيع 6.5% أرباحا نقدية عن عام 2023

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دعا مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين 20 مايو 2024 الذي يتضمن جدول أعماله التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6.5% من رأس المال عن عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه يبلغ نحو 169.29 مليون ريال وبواقع 0.65 ريال للسهم، وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما سيتم التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.