نمو أرباح "البنك العربي" في الربع الأول 17% إلى 252.8 مليون دولار

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نمت أرباح مجموعة البنك العربي الأردني خلال الربع الأول من العام 2024، بعد الضريبة 252.8 مليون دولار مقارنة بنحو 216.3 مليون دولار كما في 31 مارس 2023 محققة نموا بنسبة 17%، فيما بلغت حقوق الملكية 11.3 مليار دولار.

وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات 37.1 مليار دولار مقارنة بـ 35.4 مليار دولار بالربع الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 49.8 مليار دولار مقارنة بـ 47.7 مليار دولار بالربع الأول من العام السابق وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 7% و6% على التوالي.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري، أن البنك يعمل ضمن استراتيجية واضحة تعتمد على إدارته الحصيفة للسيولة ورأس المال وقدرته على التعامل بشكل فعال مع المخاطر.

من جهتها أوضحت المدير العام التنفيذي للبنك العربي، رندة الصادق، أن النتائج دعمت المركز المالي للبنك مما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، حيث حقق البنك نمواً في الأرباح التشغيلية والمتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 10%.

وأكدت الصادق على استمرار النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة بالمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية واستقرار نسب الديون غير العاملة، مشيرة إلى أن البنك يقوم برصد المخصصات الكافية وبما يتناسب مع البيئة التشغيلية التي يعمل فيها، هذا وقد فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ال 100% دون احتساب قيمة الضمانات.

واستمر البنك بالاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.5%، وحافظ على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 17.8% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.