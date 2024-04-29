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مصرف الراجحي 2022
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بنوك السعودية

نمو أرباح "مصرف الراجحي" الفصلية 6.3% إلى 4.4 مليار ريال

ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 359 مليون ريال إلى 421 مليون ريال بنسبة 17.3%

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لمصرف الراجحي ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 6.27% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 4.405 مليار ريال، مقابل نحو 4.145 مليار ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح مصرف الراجحي بنسبة 5.61% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 4.171 مليار ريال في الربع الرابع من 2023.

وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الدخل في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي، جاء نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 6.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

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وأضاف أنه في المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 7.2% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وأشار إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 359 مليون ريال إلى 421 مليون ريال بنسبة 17.3%.

يعود سبب الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة إلى ارتفاع إجمالي الإضافات بنسبة 1.8% إلى جانب انخفاض المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة بنسبة 12.6% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

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