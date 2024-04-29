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هيئة التأمين السعودية ترخص لشركتين لممارسة نشاط وساطة التأمين إلكترونيا

الموافقة على الترخيص النهائي لـ"رتك" لمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين بشكل تقني

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة التأمين السعودية، الترخيص لكلٍ من شركة "المأمون لوساطة التأمين" وشركة "توافق الوسطاء لوساطة التأمين" لممارسة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية وذلك كإطلاق تجريبي.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، أنها وافقت أيضا على الترخيص النهائي لشركة "رتك لوساطة إعادة التأمين" لمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين بشكل تقني ومبتكر.

وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي بما يتوافق مع دور الهيئة في دعم وتمكين قطاع التأمين كونها الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع وتعزيز فاعليته، وفي سبيل تعزيز دور التقنية في مجال التأمين وتشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية المقدمة، وتمكين وصول تلك الخدمات إلى جميع شرائح المجتمع.

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وأوضحت الهيئة أنها تدرك أهمية تطوير وتحسين الأنظمة والتحول إلى سوق قائمة على التقنيات الحديثة؛ حيث تضمن هذه التقنيات تحقيق الأهداف المرجوة، ومنها: "تحديد القيمة التأمينية بشكل صحيح، وتنوع وتطوير المنتجات والخدمات، وتقييم المخاطر، وأتمتة العمليات، وتحسين تجربة العملاء، إضافة إلى تسهيل عملية المطالبات التأمينية وتسريع إجراءاتها".

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