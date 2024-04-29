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شركة الأسمنت العربية
شركة الأسمنت العربية
سوق السعودية

"أسمنت العربية" توزع 7.5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2023

الجمعية العامة فوضت مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلة للعام الجاري

دبي - العربية.نت
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أقرت الجمعية العامة لشركة الأسمنت العربية في اجتماعها بتاريخ 28 أبريل الجاري توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% على المساهمين عن النصف الثاني من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 75 مليون ريال وبواقع 0.75 ريال للسهم إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2023م بقيمة 75 مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها (150) مليون ريال عن عام 2023 بما يعادل (15% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (1.5) ريال للسهم.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح عن طريق البنك العربي الوطني يوم الخميس 9 مايو 2024.

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كما وافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ‏2024م.

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