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شعار شركة الصناعات الكهربائية
سوق السعودية

"الصناعات الكهربائية" تحول 62.17 مليون ريال الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

المساهمون فوضوا مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكهربائية في اجتماعها أمس الأحد 28 أبريل الجاري على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 62.17 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى حساب الأرباح المبقاة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن المساهمين وافقوا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي الجاري.

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