"إنفستكورب" تستحوذ على شركة تكنولوجيا تابعة للبورصة الهندية مقابل 120 مليون دولار

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أعلنت شركة الاستثمارات البديلة إنفستكورب، اليوم الاثنين، إبرام اتفاقية للاستحواذ على إن.إس.إي.آي.تي، شركة التكنولوجيا الرقمية التابعة للبورصة الوطنية الهندية مقابل 10 مليارات روبية (119.8 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان إن الصفقة، التي تبرز التزامها بتوسيع استثماراتها في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية في الهند، لا تشمل أنشطة الفحوصات الرقمية الموجودة داخل الشركة.

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وأضاف البيان أن إن.إس.إي.آي.تي تقدم خدمات التحول الرقمي والأمن السيبراني المتقدمة التي تركز على العملاء العالميين في أسواق المال والتأمين والخدمات المصرفية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال إن الشركة تتمتع بحضور قوي في الهند وأميركا الشمالية والشرق الأوسط، وتتضمن الخدمات التي تقدمها الهندسة الرقمية والبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وخدمات الأمن السيبراني.

وقال البيان إن هذا الاستحواذ امتداد لسجل إنفستكورب الاستثماري في شركات التكنولوجيا وخدمات تكنولوجيا المعلومات حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة؛ إذ تركز إن.إس.إي.آي.تي على التوسع هناك، حيث نمت بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 50% على مدى السنوات الأربع الماضية، من خلال زيادة عدد عملائها بمجال الخدمات المالية.

ونقل البيان عن يوسف اليوسف، رئيس قسم التوزيع لدى إنفستكورب، قوله إن "قدرات إن.إس.إي.آي.تي في التقنيات الرقمية المتقدمة والأمن السيبراني، إلى جانب تركيزها على الخدمات المالية، تؤهلها لتحقيق النمو العالمي. ويتماشى الاستحواذ مع استراتيجيتنا للاستثمار في الأصول الراسخة ودعم طموحاتها نحو النمو العالمي".