اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"
سوق السعودية

"مسك" تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ100 مليون ريال من مصرف الراجحي

لتمويل رأس المال العامل لمدة سنة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

حصلت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 100 مليون ريال من مصرف الراجحي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها حصلت على التمويل بتاريخ 28 أبريل الجاري بهدف تمويل رأس المال العامل، ومدته سنة ميلادية.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر بكامل قيمة التسهيلات وتنازل عن عائدات التأمين وعائدات أوامر الشراء لبعض العملاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط