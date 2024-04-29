"مسك" تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ100 مليون ريال من مصرف الراجحي
لتمويل رأس المال العامل لمدة سنة
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حصلت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 100 مليون ريال من مصرف الراجحي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها حصلت على التمويل بتاريخ 28 أبريل الجاري بهدف تمويل رأس المال العامل، ومدته سنة ميلادية.
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر بكامل قيمة التسهيلات وتنازل عن عائدات التأمين وعائدات أوامر الشراء لبعض العملاء.
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