22 مايو.. مساهمو "رعاية" يناقشون توزيع 20% أرباحا نقدية عن 2023

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دعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" لانعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم 22 مايو 2024، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بـ 89.7 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2023م (بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

مجلس إدارة "رعاية"يوصي بتوزيع 20% أرباحا نقدية عن عام 2023

وأضافت أن العمومية ستناقش التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 186.02 مليون ريال، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م إلى حساب الأرباح المبقاة.

وأوضحت أن الجمعية العامة ستنظر في التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، كما تناقش صرف مبلغ 1.9 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

وذكرت أنه سيتم مناقشة التصويت على شراء الشركة عددا من أسهمها بحد أقصى 160 ألف سهم، وذلك بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين على أن يكون تمويل الشراء ذاتي وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (12) شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة الغير عادية وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.