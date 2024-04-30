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سوق دبي

أرباح "دو" تقفز 63% إلى 605 ملايين درهم في الربع الأول من 2024

نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك إلى 8.7 مليون مشترك

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة الاتصالات المتكاملة "دو" الإماراتية بنسبة 63% في الربع الأول من 2024 لتصل إلى 605.3 مليون درهم.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 524.5 مليون درهم.

وارتفعت أرباح إيرادات شركة "دو" خلال هذه الفترة بنحو 4% لتصل إلى نحو 3.6 مليار درهم.

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك لـ "دو" في الربع الأول بنسبة 5.7% لتصل إلى 8.7 مليون مشترك، مما أدى إلى نمو إيرادات خدمات الهاتف المتحرك 7.4% إلى 1.6 مليار درهم.

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