أرباح "دو" تقفز 63% إلى 605 ملايين درهم في الربع الأول من 2024

0 دقيقة للقراءة

ارتفعت أرباح شركة الاتصالات المتكاملة "دو" الإماراتية بنسبة 63% في الربع الأول من 2024 لتصل إلى 605.3 مليون درهم.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 524.5 مليون درهم.

وارتفعت أرباح إيرادات شركة "دو" خلال هذه الفترة بنحو 4% لتصل إلى نحو 3.6 مليار درهم.

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك لـ "دو" في الربع الأول بنسبة 5.7% لتصل إلى 8.7 مليون مشترك، مما أدى إلى نمو إيرادات خدمات الهاتف المتحرك 7.4% إلى 1.6 مليار درهم.