ارتفاع أرباح "أسمنت اليمامة" 2% إلى 115 مليون ريال بالربع الأول من 2024

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت اليمامة ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 2.34% في الربع الأول من 2024 إلى نحو 115.03 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 112.4 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وارتفع صافي أرباح "أسمنت اليمامة" بنسبة 118% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 52.76 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 2.2% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 273.7 مليون ريال، مقارنة بنحو 279.86 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وأرجعت الشركة انخفاض المبيعات إلى تزامن الربع الأول من العام الجاري مع شهر رمضان المبارك.