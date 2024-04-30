ارتفاع أرباح "بروج" الإماراتية 37% إلى 273 مليون دولار في الربع الأول

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أعلنت شركة بروج للبتروكيماويات في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحها 37% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى مليار درهم (273 مليون دولار) متجاوزا بكثير توقعات المحللين بالإجماع.

وأوضحت الشركة المنتجة لمادة "البولي أوليفين" في بيان صحفي أن نمو الأرباح جاء مدفوعا بالعلاوات السعرية القوية التي ارتفعت بالنسبة للبولي إيثيلين بنسبة 19% لتصل إلى 222 دولارا للطن مقارنة بالربع السابق، كما زادت علاوة البولي بروبيلين 46% إلى 162 دولارا للطن.

ووفقاً للبيان، سجلت بروج إيرادات بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) خلال الربع الأول، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6% على أساس سنوي، وعزت الشركة ذلك إلى تراجع الأسعار والصيانة التشغيلية الشاملة المخطط لها والمرتبطة بالمواد الأولية والتي كان لها تأثير على حجم الإنتاج بنحو 170 كيلو طن خلال الفترة المذكورة، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت بروج أن قاعدة التكاليف الإجمالية انخفضت 20% عن نفس الفترة من العام السابق و18% عن الربع السابق لتصل إلى 2.7 مليار درهم (739 مليون دولار)، ما ساهم في إحراز تحسن في هوامش الربحية في القطاع قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة بلغت 44% ارتفاعا من 40% في الربع الأخير من عام 2023.

وتواصل الشركة بحسب البيان الاعتماد على نهج منضبط في إدارة قاعدة التكاليف، عقب النتائج المميزة التي حققها "برنامج تعزيز القيمة" خلال العام الماضي، والذي تجاوز أهدافه المحددة مسجلا أثرا ماليا إيجابيا بقيمة 2.2 مليار درهم خلال 2023.

وقال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي للشركة في البيان "أثبتت الشركة مرونة وسرعة كبيرة في التكيف. وقد زاد هذا الأمر من ثقتنا بأن بروج ستحقق نجاحا مستمرا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "تستمر استراتيجيتنا في التركيز على القطاعات عالية القيمة التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء في الأسواق ذات الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم وتوسيع نطاق حضورنا الجغرافي".