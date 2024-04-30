ارتفاع أرباح "كاتريون القابضة" الفصلية 24.7% إلى 71.2 مليون ريال
مع نمو حجم المبيعات بسبب زيادة أعمال تشغيل الطيران
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ارتفع صافي ربح شركة كاتريون للتموين القابضة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 24.7%إلى 71.22 مليون ريال، مقابل 57.12 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن إيراداتها الفصلية نمت بنحو 6% إلى 552.8 مليون ريال، مقابل 521.6 مليون ريال تقريبا في الربع المماثل من العام الماضي والسبب الرئيسي لهذه الزيادة يعود إلى الإيرادات من تموين الطائرات كما أن هذا الارتفاع في الإيرادات أثر بشكل إيجابي على الأداء العام للشركة.
وذكرت أن نمو الأرباح جاء نتيجة لزيادة حجم المبيعات بسبب زيادة أعمال تشغيل الطيران.
أوضحت أنه في الربع الأول من 2024م بلغت ربحية السهم 0.87 ريال،وهو ما يمثل زيادة عن الربع المماثل من العام السابق 0.70 ريال.
وبلغ مجمل الربح للربع الأول من العام الجاري 152.5 مليون ريال قارنة بمبلغ 142.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة قدرها 6.9% عن الربع المماثل من العام السابق.
وارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الأول من العام الجاري إلى 71.9مليون ريال، مقارنة بمبلغ 65.2 مليون ريال،بزيادة قدرها 10.4% عن الربع المماثل من العام السابق.
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